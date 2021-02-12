Ганский хавбек травмировался в прошлом поединке против Астон Виллы.
Томас Партей, Getty Images
12 февраля 2021, 09:59
В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги лондонскому Арсеналу предстоит встретиться на своем поле с Лидс Юнайтед.
Как сообщает официальный сайт "канониров", центральный полузащитник Томас Партей не сможет принять участие в противостоянии с командой Марсело Бьелсы.
Дело в том, что 27-летний ганец получил травму подколенного сухожилия в матче с Астон Виллой, который прошел в прошлую субботу и завершился минимальным поражением подопечных Микеля Артеты.
При этом также отмечается, что левый защитник Киран Тирни успешно восстанавливается после повреждения, а его возвращение к полноценному тренировочному процессу запланировано на следующую неделю.
Напомним, матч Арсенал — Лидс Юнайтед состоится в воскресенье, 14 февраля, в 18:30 по киевскому времени.
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