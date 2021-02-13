Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 24-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 24-го тура Премьер-лиги Лестер примет на своем поле Ливерпуль.

Лестер — Ливерпуль

Суббота, 13 февраля, 14:30. Кинг Пауэр Стэдиум, Лестер. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Противостояние Лестера и Ливерпуля будет одним из самых интересных в чемпионате Англии на этих выходных, ведь обе команды в текущем сезоне продолжают вести непосредственную борьбу за высшие места в турнирной таблице. По итогам 23-х туров как подопечные Брендона Роджерса, так и команда Юргена Клоппа располагаются в зоне Лиги чемпионов, при этом "лисы" опережают своего будущего соперника на три набранных пункта и занимают третью строчку.

Нельзя не отметить, что последние результаты Лестера в английской Премьер-лиге не могут похвастаться своей стабильностью. В пяти поединках коллектив Роджерса добыл лишь две победы (Челси, Фулхэм), две ничьи (Эвертон, Вулверхэмптон), а также потерпел одно домашнее поражение от Лидс Юнайтед со счетом 1:3. Последний же свой матч Лестер провел в рамках 1/8 финала Кубка Англии, где вышел победителем из противостояния с Брайтоном благодаря единственному голу Келечи Ихеаначо в компенсированное ко второму тайму время.

Ливерпуль, в свою очередь, с конца прошлого года начал переживать период кризиса, который был вызван не только кадровыми проблемами в оборонительной линии, но и усталостью лидирующих футболистов. С первого места подопечные Клоппа умудрились ненадолго вылететь даже из зоны Лиги чемпионов, однако две победы подряд над Тоттенхэмом и Вест Хэмом позволили мерсисайдцам вернуть себе статус одного из лидеров чемпионата.

После таких успешных результатов против непростых соперников болельщики Ливерпуля явно надеялись на выход своей команды из кризиса, но неудачи вновь вернулись, при чем подстерегали они "красных" на их домашней арене — Энфилде (еще в январе подобное трудно было представить). Последние два поединка с симпатичным Брайтоном и лидирующим Манчестер Сити завершились для мерсисайдского клуба поражениями, поэтому сейчас Юргену Клоппу крайне необходимо искать план Б и набирать очки против прямых конкурентов за высшие места. Правда, вновь выбыл Фабиньо, из-за чего проблематичный центр обороны Ливерпуля вновь заставляет напомнить о себе. Стоит ожидать дебюта зимних новичков "красных", но это игра в рулетку, где в роли хозяина казино, скорее всего, выступает Лестер.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является команда Юргена Клоппа. Так, на победу Лестера предлагается коэффициент 3,60, тогда как потенциальный успех Ливерпуля оценивается показателем 2,11. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,55.

Не сыграют: Прат, Кастань, Фофана, Морган — Матип, Ван Дейк, Жота, Гомес, Фабиньо.

Под вопросом: Джастин, Перес — Кейта.

прогноз 1:1

Никита Евтушенко, Football.ua