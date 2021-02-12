Англия

Мерсисайдцы лишись еще одного футболиста, способного закрыть позицию центрального защитника.

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги Ливерпулю предстоит отправиться в гости к Лестеру.

Как сообщает официальный сайт "красных", опорный полузащитник Фабиньо, выступающий в последнее время в центре обороны из-за кадровых проблем в команде, не сможет принять участие в противостоянии с подопечными Брендона Роджерса.

Дело в том, что 27-летний бразилец получил мышечное повреждение, а сроки его возвращения не уточняются. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп на предматчевой пресс-конференции также подтвердил травму Фабиньо:

"Фаб будет недоступен. У него снова небольшая проблема с мышцами, поэтому он не будет участвовать в этой игре".

Напомним, матч Лестер — Ливерпуль состоится в субботу, 13 февраля, в 14:30 по киевскому времени.

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