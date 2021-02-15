Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 24-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 24-го тура Премьер-лиги Челси примет на своем поле Ньюкасл.

Челси — Ньюкасл

Понедельник, 15 февраля, 22:00. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Питер Бэнкс. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

С момента прихода Томаса Тухеля на пост главного тренера Челси в конце прошлого месяца лондонский клуб по-прежнему не знает поражений, что на данном этапе говорит о правильности решения с отставкой Фрэнка Лампарда. Да, приход в команду нового наставника зачастую свидетельствует о появлении в результатах так называемого положительного импульса, но отрицать изменения в игре "пенсионеров" никак нельзя.

Тухель успешно начал на новой должности. Под его руководством Челси одержал победы над Бернли, Тоттенхэмом и Шеффилд Юнайтед, а также сыграл в нулевую ничью с Вулверхэмптоном. Ложкой дегтя в этой бочке меда можно смело назвать матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором "пенсионеры" с трудом прошли Барнсли благодаря удаче и единственному голу Абрахама. Однако нужно понимать, что немецкий специалист только начинает выстраивать игру Челси, поэтому таких трудных к просмотру поединков не избежать. Впрочем, как не избежать и поражений в будущем, ведь, справедливости ради, нетрудный календарь матчей Челси идеально совпал с приходом Тухеля, у которого есть время и возможность для экспериментов.

Ньюкасл Юнайтед я бы осмелился назвать одной из худших команд чемпионата Англии первого месяца 2021 года. В январе "сороки" потерпели пять поражений подряд, но сумели завершить месяц на высокой ноте — сенсационной победой над Эвертоном со счетом 2:0. Правда, после этого прозвучала уже знакомая всем песня — поражение от Кристал Пэлас.

Несмотря на то, что подопечные Стива Брюса пока остаются вне зоны вылета с десятью очками отрыва, 16-я позиция по итогам 23-х туров вряд ли соответствует их амбициям и целям. К слову, немного непонятно, почему тренерский штаб Брюса в течение четырех матчей подряд оставлял на скамейке запасных одного из своих главных козырей в лице Сена-Максимена. В последней победной встрече с Саутгемптоном, пусть и ослабленным в обороне, быстроногий француз вышел в старте, отдал два ассиста, тем самым показав, что его место в нынешнем Ньюкасле уж точно не на скамейке запасных.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,25, тогда как потенциальный успех Ньюкасла оценивается невероятным показателем 12,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,30.

Не сыграют: Тиаго Силва, Хаверц — Фернандес, Манкильо, Шер, Лассельс, Уилсон, Хендрик.

Под вопросом: Вернер — ...

прогноз 2:0

Никита Евтушенко, Football.ua