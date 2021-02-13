Англия

Известны стартовые составы на матч АПЛ Лестер — Ливерпуль.

Сегодня состоится матч 24 тура АПЛ, в котором принимают участие Лестер и Ливерпуль. Стали известны стартовые составы команд. Отметим, что за мерсисайдцев дебютирует арендованный у Шальке Озан Кабак.

Лестер: Шмейхель — Амарти, Эванс, Сёюнджю — Перейра, Тилеманс, Ндиди, Олбрайтон — Мэддисон, Барнс — Варди.

Запасные: Дэйли-Кэмпбелл, Ихеаначо, Менди, Перес, Томас, Ундер, Уорд, Фухс, Чоудхери.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Кабак, Хендерсон, Робертсон — Милнер, Вейналдум, Джонс — Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Тьяго, Кларксон, Окслейд-Чемберлен, Н. Уильямс, Р. Уильямс, Филлипс, Цимикас, Шакири.

Поединок пройдет на стадионе "Кинг Пауэр" в Лестере. Старт матча — в 14:30.