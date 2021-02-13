Англия

Игроку Ливерпуля потребовалась вынужденная замена.

В одном из центральных поединков 24-го тура английской Премьер-лиги Лестер принимает на своем поле Ливерпуль.

С учетом кадровых проблем мерсисайдцев в обороне, тренерский штаб Юргена Клоппа был вынужден вносить очередные непредвиденные корректировки в игру своей команды уже в начале первого тайма.

Дело в том, что Джейми Милнер, вышедший в центре полузащиты Ливерпуля вместе с Жоржиньо Вейналдумом и Кертисом Джонсом, получил травму, поэтому ему потребовалась вынужденная замена.

На 17-й минуте встречи вместо 35-летнего англичанина на поле вышел Тиаго Алькантара.

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Лестер — Ливерпуль вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.