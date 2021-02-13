Англия

Немецкий специалист стал девятым наставником в истории "красных", которому покорилась эта отметка.

В одном из центральных поединков 24-го тура английской Премьер-лиги Лестер принимает на своем поле Ливерпуль, где по итогам первой половины встречи команды сыграли в нулевую ничью.

Стоит отметить, что матч против "лис" стал для Юргена Клоппа 300-м на посту главного тренера мерсисайдцев во всех турнирах.

Немецкий специалист — лишь девятый наставник в истории Ливерпуля, которому покорилась эта отметка. Последние два тренера из этого списка, Жерар Улье и Рафаэль Бенитес, одержали победы в своих юбилейных 300-х поединках во главе "красных".

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Лестер — Ливерпуль вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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