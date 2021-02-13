Англия

Команда Юргена Клоппа проиграла третий матч подряд.

В 24 туре Ливерпуль, который никак не может выйти из черной полосы, наведался в гости к Лестеру. Ранее команда Юргена Клоппа проиграла два матча кряду, поэтому позарез нужно было брать очки на Кинг Пауэр.

Очень странно, что первый тайм закончился без голов. Обе команды имели несколько неплохих шансов, но на перерыв ушли при сухом счете.

Второй тайм начался с атак Ливерпуля, который по ходу практически всего матча владел преимуществом. Старания команды Юргена Клоппа были вознаграждены на 67-ой минуте. Александер-Арнолд убежал в правый угол штрафной площади, а затем выполнил прострел в центр на Фирмино, бразилец в окружении трёх соперников оригинально подошвой сбросил мяч немного назад на Салаха, который филигранным ударом отправил мяч точно под левую штангу. 0:1.

Мерсисайдцы продолжали гнуть свою линию, однако и Лестер очень остро отвечал. Одна из контратак хозяев закончилась забитым мячом. Мэддисон со стандарта выполнил хорошую передачу во вратарскую и мяч залетел в ворота. Но взятие ворот могли отменить из-за Амарти, который вмешался в эпизод. С помощбю ВАР стали пересматривать эпизод на предмет офсайда, но, как это часто бывает по ходу сезона, миллиметры решили все. Офсайда не было, и мяч засчитали. 1:1.

А дальше в обороне Ливерпуля началась настоящая вакханалия. Через три минуты мерсисайдцы пропустили второй. Алиссон зачем-то вышел из ворот, Кабак не услышал подсказки от своего голкипера и также вел борьбу за мяч до последнего. В итоге турок помешал сыграть Алиссону и мяч отлетел к Варди, который добил его в пустые ворота. 2:1.

Ливерпуль "поплыл" и ожидаемо пропустил третий. Ндиди выполнил заброс на ход Барнсу, Харви убежал на левый угол штрафной площади и затем уверенно пробил в дальний угол. 3:1. На этом игру можно было заканчивать, что, собственно говоря, Ливерпуль и сделал, смирившись с третьим поражением кряду. Такого давно не было!

Лестер - Ливерпуль 3:1

Голы: Мэддисон, 79, Варди, 81, Барнс, 85 — Салах, 67.

Лестер: Шмейхель — Амарти, Эванс, Сёюнджю — Перейра, Тилеманс (Чоудхери, 87), Ндиди, Олбрайтон (Перес, 74, Менди, 90) — Мэддисон, Барнс — Варди.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Милнер (Тьяго, 17), Вейналдум (Шакири, 87), Джонс (Окслейд-Чемберлен, 75) — Салах, Фирмино, Мане.

Предупреждения: Джонс, 23, Эванс, 43 – Кабак, 73.