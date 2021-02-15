Англия

Утверждается, что "горожане" готовы платить бельгийцу 21 млн евро в год.

Атакующий полузащитник Кевин Де Брюйне в ближайшем будущем может поставить подпись под новым соглашением с Манчестер Сити.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "горожан" пребывает на продвинутой стадии переговоров с 29-летним бельгийцем касаемо продления действующего контракта до 2025 года.

Источник утверждает, что по условиям новой сделки Кевин Де Брюйне будет зарабатывать 21 миллион евро в год.

В текущем сезоне бельгийский хавбек провел в футболке Манчестер Сити 23 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить 3 гола и отдать 15 результативных передач. Нынешний его контракт истекает летом 2023 года.

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