Англия

Нынешнее соглашение турецкого центрбека с "лисами" истекает летом 2023 года.

Руководство Лестера планирует в ближайшие несколько недель сосредоточиться на продлении контракта со своим центральным защитником Чагларом Сеюнджю.

Действующее соглашение 24-летнего турка рассчитано до июня 2023 года, но, как сообщает журналист Николо Скира, боссы "лис" готовы приступить к переговорам по обсуждению новой сделки на улучшенных условиях уже сейчас.

Причиной такого решения со стороны Лестера является серьезный интерес со стороны других клубов, при этом какие конкретно из них включили турецкого центрбека в свой-шорт лист — не уточняется.

В текущем сезоне Чаглар Сеюнджю провел в футболке Лестера 15 поединков во всех турнирах, в которых он заработал две желтые карточки.

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