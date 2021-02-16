Англия

Наставник Ливерпуля высказался о блеклых результатах своей команды.

По итогам 24-го тура английской Премьер-лиги, в рамках которого Ливерпуль потерпел поражение от Лестера (1:3), мерсисайдцы покинули зону Лиги чемпионов и расположились на шестой строчке в турнирной таблице.

Болельщики "красных" решили поддержать баннером на Энфилде главного тренера команды Юргена Клоппа, который не так давно не смог полететь на похороны своей матери в Германию из-за запрета на въезд в страну ввиду пандемии коронавируса.

"Мне не нужен перерыв. Баннер хорош, но не обязателен. Я не чувствую, что сейчас мне нужна особая поддержка".

"Послушайте, последнее, что я хочу делать, — это говорить о личных вещах на пресс-конференции, но все знают, в частном порядке, что у нас были тяжелые времена. Это было не только в течение трех последних недель, это было гораздо раньше. Тем не менее, мы всегда переживали непростые периоды как одна семья".

"Я работаю в сфере футбола 30 лет, а в качестве тренера — 20 лет. Я могу забывать о жизненных трудностях. Если это личное — значит личное. Если я в футболе — я полностью отдаюсь этому делу".

"Конечно, на нас влияют вещи, которые происходят вокруг нас, но никто не должен беспокоиться обо мне. Я могу выглядеть не так из-за плохой погоды, моя борода становится все более и более седой, да, я мало сплю, но я полон энергии. Ситуация сложная, но это интересный вызов для меня", — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, что сегодня, 16 февраля, Ливерпулю предстоит встретиться в гостях с Лейпцигом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями этой встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.