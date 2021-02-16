Французский форвард интересен клубу из Северного Лондона.
Одсонн Эдуар, getty images
16 февраля 2021, 11:24
Нападающий Селтика Одсонн Эдуар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиги, усилив атаку лондонского Арсенала.
Как сообщает Express, главный тренер "канониров" Микель Артета рассматривал 23-летнего француза в качестве потенциальной замены форварду своей команды Александру Ляказетту, когда тот рассматривал вариант со сменой клубной прописки.
Тогда, в летнее трансферное окно, заключить сделку не удалось, но сейчас Селтик готов расстаться с Эдуаром. Руководство "кельтов" сообщило Арсеналу, что хочет выручить с продажи своей футболиста 15 миллионов фунтов.
Если боссы лондонского клуба примут решение оформить трансфер Эдуара, который в текущем сезоне забил 19 голов в 29 матчах за Селтик во всех турнирах, то будущее Ляказетта в Арсенале вновь будет под вопросом.
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