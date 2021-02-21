Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 25-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 25-го тура Премьер-лиги Вест Хэм примет на своем поле Тоттенхэм.

Вест Хэм — Тоттенхэм

Воскресенье, 21 февраля, 14:00. Лондон Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Крэйг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Немногие могли подумать перед стартом текущего сезоне АПЛ, что Вест Хэму во главе с Дэвидом Мойесом удастся настолько сильно прогрессировать в плане результатов и игры, что по итогам 24-х туров команда будет располагаться в еврокубковой зоне и занимать пятую строчку. Конечно, положение дел в турнирной таблице из-за высокой плотности может кардинально меняться из тура в тур, однако нельзя отрицать, что лондонцы сумели прыгнуть выше головы за счет своей дисциплинированности.

В минувшем туре чемпионата Англии игрокам Вест Хэма удалось одержать разгромную победу над Шеффилд Юнайтед, который занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Стоит также отметить, что в 2021 году "молотобойцы" потерпели лишь одно поражение в АПЛ от Ливерпуля, при этом также записав свой актив шесть побед и единственную ничью — с Фулхэмом.

В стане Тоттенхэма, конечно, далеко не все так радужно, как у его будущего соперника. Помимо вылета из Кубка Англии от Эвертона в фееричном и результативном противостоянии по итогам дополнительного времени (5:4), подопечные Жозе Моуриньо успели пережить серию из трех поражений в АПЛ, которая прервалась благодаря уверенной победе над аутсайдером Вест Бромвичем. В последнем же туре "шпоры" были тотально разгромлены лидирующим Манчестер Сити, из-за чего опустились аж на девятую строчку.

Уже не первую неделю футбольная общественность обсуждает тему возможного увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера Тоттенхэма, ведь поражение от Ман Сити стало для его команды четвертым в последних пяти матчах АПЛ. Пока стоит огорчить ненавистников "Особенного", но в контракте португальца банально отсутствует пункт о досрочном расторжении, поэтому время на исправление плачевного положения команды в турнирной таблице у него еще будет. Правда, сейчас каких-либо предпосылок для изменений в лучшую сторону совсем немного.

По версии букмекеров, фаворита предстоящего противостояния определись весьма непросто. Так, на победу Вест Хэма предлагается коэффициент 2,65, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 2,75. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,35.

Не сыграют: Масуаку, Огбонна, Ярмоленко — Ло Чельсо, Орье.

Под вопросом: Антонио, Рендольф, Бальбуэна — Регилон.