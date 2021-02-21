Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 25-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в одном из главных матчей 25-го тура Премьер-лиги Арсенал примет на своем поле Манчестер Сити.

Арсенал — Манчестер Сити

Воскресенье, 21 февраля, 18:30. Эмирейтс, Лондон. Главный арбитр — Джонатан Мосс. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Противостояние между учителем и его учеником всегда вызывает интерес, несмотря на то, что сегодня уровень их команд и задач весьма трудно сопоставлять между собой. Микель Артета решил устроить глобальную перестройку в Арсенале, избавившись от ряда ненужных ему игроков в зимнее трансферное окно, поэтому "канониров" сейчас трудно представить в качестве серьезных претендентов на зону Лиги чемпионов. Всему свое время, хотя прогресс в игре клуба из Северного Лондона виден невооруженным глазом, особенно если сравнивать с тем, что было осенью прошлого года.

Сейчас Арсенал идет на десятой строчке в турнирной таблице, однако нельзя не отметить, что от еврокубковой зоны подопечных Микеля Артеты отделяют всего шесть очков. В прошлом туре чемпионата Англии они не испытали особых проблем против Лидса и добыли уверенную победу (4:2), тем самым прервав свою неудачную серию из трех матчей подряд (2 поражения и 1 ничья). Также лондонцы сыграли вничью в формально гостевом поединке против Бенфики в Лиге Европы, но было заметно желание "канониров" сэкономить как можно больше физических кондиций именно к предстоящему противостоянию.

Что касается Манчестер Сити, эту команду многие уже успели "короновать" в качестве нового чемпиона Англии. Кто-то назовет подобные заявления весьма поспешными, но, глядя на стабильные и впечатляющие выступления "горожан", эти самые заявления нельзя назвать безосновательными. Подопечные Хосепа Гвардиолы продолжают уверенно идти по головам соперников. Невероятно, но серия побед Ман Сити составляет 17 поединков кряду во всех турнирах, а последнее поражение и вовсе произошло аж в конце ноября прошлого года (в матче с Тоттенхэмом).

Совсем недавно в верхней части таблицы АПЛ была невероятная плотность, а лидер мог меняться практически каждый тур. Сейчас же ребята из Этихад — главные претенденты на чемпионство, а их отрыв от ближайшего преследователя составляет аж десять пунктов. К слову, Гвардиоле удалось добиться такого прогресса без травмированных Серхио Агуэро и Кевина де Брюйне, а роль главных "винтиков" его "механизма" примерили на себя Илкай Гюндоган и Жоау Канселу. Трудно представить, кто из клубов АПЛ на данный момент способен остановить Манчестер Сити. Поможет ли Артете многолетняя совместная работа с Гвардиолой, или же учитель вновь возьмет верх над учеником? Больше верится во второй вариант, хотя нельзя забывать, что наставнику Арсенала уже удавалось обыграть "горожан" — в полуфинале Кубка Англии прошлого сезона.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,53, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 6,3. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,4.

Не сыграют: — Аке.

Под вопросом: Партей — Гюндоган.