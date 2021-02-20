Англия

Наставник лондонского Челси признал, что предоставляет мало времени на футбольном поле для одного из новичков клуба этого сезона.

Накануне выездного поединка его команды против Саутгемптона в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги, журналисты ресурса MSN.com связались с наставником лондонского Челси Томасом Тухелем, попросив рассказать о причинах редкого появления на футбольном поле марокканского нападающего Хакима Зийеха.

С момента начала работы немецкого наставника во главе пенсионеров (26 января 2021 года), футболист принял участие лишь в двух поединках.

Тухель признал, что проблема с нехваткой игрового времени для его подопечного действительно существует, после чего прояснил ситуацию следующим образом: "На самом деле, это моя вина, а не его. Многие футболисты вынуждены мириться с моими неоднозначными, на первый взгляд, решениями. Мэйсона Маунт, Каллум Хадсон-Одои и Кристиан Пулишич также страдают от поиска лучшего построения, во время которого приходится закрывать наши наиболее проблемные места.

Аналогичное происходит и с Хакимом, а также с некоторыми другими игроками, относительно которых мы должны были принять трудные решения. Подбирать состав никогда не бывает легко, но в данный момент сезона нам приходится работать над этой задачей.

Когда я смотрю на расписание следующих игр, я утверждаюсь в мысли, что нам понадобятся все наши игроки. Зийех накануне провел хорошую тренировку и показал, что готов. Когда наступит нужный момент, я буду ждать от него лучшего футбола. Безусловно, для игрока эта ситуация не является простой, но такое иногда случается в клубах, подобным Челси, — в которых привыкли побеждать", — подытожил Тухель.

Матч Саутгемптон — Челси состоится 20 февраля, начало в 14:30 по киевскому времени.