Англия
21 февраля 2021, 15:58
Вест Хэм удержал победу в дерби против Тоттенхэма
Дэвид Мойес впервые в своей тренерской карьере сумел одолеть команду Жозе Моуриньо.
Вест Хэм — Тоттенхэм, Getty Images
21 февраля 2021, 15:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Вест Хэм — Тоттенхэм 2:1
Голы: Антонио, 5, Лингард, 47 — Моура, 64
Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Диоп, Доусон, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуэн (Бенрахма, 65), Лингард (Нобл, 90+4), Форнальс (Джонсон, 82) — Антонио.
Тоттенхэм: Льорис — Танганга (Доэрти, 46), Санчес, Дайер, Регилон (Алли, 76) — Хойбьерг, Ндомбеле — Моура, Ламела (Бэйл, 46), Сон — Кейн.
Предупреждения: Соучек, Антонио, Форнальс — Ламела, Хойбьерг, Регилон.