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Вест Хэм — Тоттенхэм 2:1
Голы: Антонио, 5, Лингард, 47 — Моура, 64

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Диоп, Доусон, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуэн (Бенрахма, 65), Лингард (Нобл, 90+4), Форнальс (Джонсон, 82) — Антонио.

Тоттенхэм: Льорис — Танганга (Доэрти, 46), Санчес, Дайер, Регилон (Алли, 76) — Хойбьерг, Ндомбеле — Моура, Ламела (Бэйл, 46), Сон — Кейн.

Предупреждения: Соучек, Антонио, Форнальс — Ламела, Хойбьерг, Регилон.