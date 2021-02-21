Англия

Стали известны стартовые составы "канониров" и "горожан" на поединок 25-го тура чемпионата Англии.

Арсенал сойдется в домашнем противостоянии с Манчестер Сити в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги.

Главный тренер "канониров" Микель Артета и наставник "горожан" Хосеп Гвардиола определились со стартовыми составами своих команд на этот поединок.

Нельзя не отметить, что украинский футболист Александр Зинченко, защищающий цвета Манчестер Сити, начнет матч против Арсенала с первых минут. Уже традиционно он займет позицию левого защитника.

Стартовые составы:

Арсенал: Лено — Бельерин, Мари, Холдинг, Тирни — Эльнени, Джака, Эдегор — Сака, Обамеянг, Пепе.

Запасные: Райан, Седрик, Давид Луиз, Габриэль, Себальос, Виллиан, Смит-Роу, Мартинелли, Ляказетт.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Стоунз, Зинченко — Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне — Бернарду Силва, Стерлинг, Марез.

Запасные: Стеффен, Уокер, Жезус, Агуэро, Ляпорт, Родриго, Торрес, Менди, Фоден.

Напомним, что матч Арсенал — Манчестер Сити состоится сегодня, 21 февраля, в 18:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.