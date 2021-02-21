Англия

"Красные дьяволы" набрали три очка в непростом матче.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка 25-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Ньюкасл. Оле-Гуннар Солскьяер с первых минут выпустил Неманью Матичу ввиду отсутствия Мактоминея и Погба, а справа в атаке появился Джеймс.

С первых минут Ньюкасл пошел в атаку и даже смог создать момент, когда Де Хеа здорово сориентировался после удара Жоэлинтона из пределов штрафной площади. У "красных дьяволов" возникли серьезные проблемы с выходом из обороны из-за довольно активно прессинга команды Стива Брюса.

Команды играли практически без какого-либо обострения, пока на исходе получаса игры Манчестер Юнайтед открыл счет - Рашфорд прорвался по флангу, сместился в центр и послал мяч в ближний угол ворот. 1:0. "Сороки" быстро собрались с силами и сразу же ринулись в наступление, чтобы восстановить паритет.

Гости довольно быстро смогли добиться своего, когда Сен-Максимен оказался первым на подборе в чужой штрафной после сброса Магуайра и вколотил мяч под перекладину. 1:1. Отдыхать команды отправились при равном счете на табло. Второй тайм команды начали в не самом высоком темпе, но долго взятие ворот ждать не пришлось.

Джеймс получил мяч от Матича в штрафной и прошил Дарлоу. 2:1. Именно так завершилась одна из позиционных атак хозяев, которая принесла им важное преимущество в счете. После этого подопечные Солскьяера продолжили контролировать мяч и пытались забить еще, но остроту атаки практически не несли.

Ближе к концу поединка Рашфорд убрал мяч под себя в чужой штрафной и был сбит Уиллоком, а Фернандеш уверенно реализовал "приговор". В заключительные минуты Оле-Гуннар Солскьяер позволил дебютировать молодому Шоретайру, но тот никак не успел себя проявить. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 3:1

Голы: Рашфорд, 30, Джеймс, 57, Фернандеш, 75 — Сен-Максимен, 36

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Шоу, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, — Фред, Матич - Джеймс (Мата, 88), Бруну Фернандеш, Рашфорд (Шоретайр, 89) — Мартиаль (Гринвуд, 70)

Ньюкасл: Дарлоу — Льюис, Кларк, Ласселс, Крафт — Хэйден, Уиллок, Шелви — Альмирон (Гэйл, 79), Сен-Максимен (Мерфи, 77), Жоэлинтон (Фрэйзер, 59)

Предупреждения: Фернандеш — Хэйден, Жоэлинтон