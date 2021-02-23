Англия

Защитник сравнил личный опыт выступлений за французский и английский коллективы.

Центральный защитник лондонского Челси Тиаго Силва в интервью ресурсу FourFourTwo провел анализ и сравнение двух последних этапов своей профессиональной карьеры футболиста: в составе французского ПСЖ и его нынешней команды.

"В ПСЖ создается огромное давление на коллектив, с целью впервые победить в Лиге чемпионов. Все работают исключительно над этой задачей, а победа в Лиге 1 считается автоматической. Получив подобный опыт работы, могу сказать, что титулы на внутренней арене являются бесполезными, если вас выбрасывают из еврокубков уже на ранних стадиях плей-офф.

Всегда получалось, что если мы покидаем еврокубки, то оставшаяся часть сезона была полным дерьмом из-за атмосферы внутри команды. Лишь в прошлом сезоне нам почти удалось добраться до желанного успеха, а после неудачи футбольный год уже был завершен.

Однако в Челси царит совершенно иная атмосфера, и клуб не настолько зациклен лишь на одной задаче. Тут прекрасно знают, каково это — поднимать кубок Лиги чемпионов над головой, поэтому наше внимание больше сосредоточено вокруг АПЛ", — подытожил бразилец.

Следующий матч Челси с возможным участием в нем Тиаго Силвы состоится 28 февраля, когда "синие" примут на своем поле Манчестер Юнайтед.