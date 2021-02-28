Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 26-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 26-го тура Премьер-лиги Лестер примет на своем поле Арсенал.

Лестер — Арсенал

Воскресенье, 28 февраля, 14:00. Кинг Пауэр, Лестер. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

В текущем сезоне чемпионата Англии Лестер превосходит всевозможные ожидания. Подопечные Брендона Роджерса уже не первый сезон претендуют на попадание в еврокубки, однако в нынешней кампании "лисы" вполне могут занять место в топ-4 и выступить в качестве представителя Англии в Лиге чемпионов.

После 25-ти туров Лестер делит вторую строчку с Манчестер Юнайтед, уступая лишь по дополнительным показателям и имея в последних пяти поединках АПЛ только одно поражение от Лидс Юнайтед. Из последних неудач команды Брендона Роджерса стоит отметить вылет на этой неделе из Лиги Европы, при чем от далеко не самого сильного соперника — пражской Славии. Справедливости ради, состав "лис" был весьма экспериментальным, поэтому можно сделать простой вывод: приоритетом для Лестера в текущем сезоне будут выступления в Премьер-лиге.

Главный тренер Микель Артета решил устроить глобальную перестройку в Арсенале, избавившись от ряда ненужных ему игроков в зимнее трансферное окно, поэтому сегодня "канониров" трудно представить в качестве претендентов на серьезные награды. На фоне осеннего кризиса, который преследовал команду в АПЛ, лондонскому клубу удалось несколько улучшить свои результаты, однако позиция в турнирной таблице по-прежнему удручает.

После 25-ти туров Арсенал набрал всего 34 очка, что позволяет ему занимать всего 11 строчку в турнирной таблице. Вдобавок к этому нельзя не отметить, что в последних пяти поединках АПЛ подопечным Микеля Артеты удалось одержать всего одну победу над Лидс. Тем не менее, календарь у "канониров" был не из простых, но, несмотря на это, им удалось пройти Бенфику по итогам двухматчевого противостояния в 1/16 финала Лиги Европы.