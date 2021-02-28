Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 26-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в центральном матче 26-го тура Премьер-лиги Челси примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

Челси — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 28 февраля, 18:30. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Стюарт Атвелл. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

С момента прихода Томаса Тухеля на пост главного тренера Челси в конце прошлого месяца лондонский клуб по-прежнему не знает поражений, что на данном этапе говорит о правильности решения с отставкой Фрэнка Лампарда. Немецкому специалисту по итогам позапрошлого тура, в рамках которого его команда одержала победу над Ньюкаслом, удалось вернуть "пенсионеров" в зону Лиги чемпионов, однако последняя осечка с Саутгемптоном опустила Челси на пяту строчку в турнирной таблице.

Не считая весьма неуверенной победы над Барнсли в 1/8 финала Кубка Англии благодаря единственному голу Тамми Абрахама и вышеупомянутой ничьей с Саутгемптоном, у Челси при Томаса Тухеле не было провальных матчей. Более того в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, который имел формально гостевой характер, "синим" удалось одержать минимальную победу над мадридским Атлетико, серьезно увеличив свои шансы на проход в следующую стадию.

Выступления Манчестер Юнайтед в нынешней кампании оставляют после себя неоднозначные и смешанные впечатления. То команда Оле-Гуннара Солскьяера обыгрывает ПСЖ в Париже и неожиданно становится претендентом на чемпионство в АПЛ, то вылетает из Лиги чемпионов в Лигу Европы и регулярно теряет очки в тех поединках английского первенства, в которых заведомо считается всеми футбольными экспертами победителем.

Именно эти оплошности, к которым справедливо можно отнести поражение от Шеффилд Юнайтед и ничью в матче с Вест Бромвичем, практически окончательно поставили крест на чемпионских "красных дьяволов" и позволили лидирующему Манчестер Сити оторваться в турнирной таблице аж на десять очков. Учитывая невероятную форму подопечных Хосепа Гвардиолы, Манчестер Юнайтед вряд ли удастся вернуться в чемпионскую гонку, ведь мало иметь высококлассных футболистов в своем составе. Нужно еще и уметь построить игру команды, а это в МЮ прослеживается далеко не всегда. Тем не менее, в последнем туре манкунианцам удалось на классе разобраться с Ньюкаслом, а также выбить Реал Сосьедад на стадии 1/16 финала Лиги Европы

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 2,28, тогда как потенциальный успех Манчестер Юнайтед оценивается невероятным показателем 3,35. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,30.

Не сыграют: ... — Погба, Джонс.

Под вопросом: Тиаго Силва — Ван де Беек, Кавани, Мактоминей, Джеймс.