Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляет вашему вниманию анонс матча 26-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 26-го тура Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед примет на своем поле Ливерпуль.

Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль

Воскресенье, 28 февраля, 21:15. Брэмолл Лейн, Шеффилд. Главный арбитр — Джонатан Мосс. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Шеффилд Юнайтед, несомненно, является одним из главных разочарований в текущем сезоне Премьер-лиги. В прошлой кампании, которая стала для "клинков" первой после возвращения в элиту английского футбола, команда Криса Уайлдера до последних туров боролась за попадание в топ-6 и проход в Лигу Европы, а сейчас находится на самом дне турнирной таблице и готовится к так называемой "очистке Чемпионшипом".

У Шеффилд Юнайтед сейчас огромные проблемы не только с реализацией, но и созданием опасных моментов. В 25-ти турах нападающие "клинков" сумели отличиться всего 15-ю забитыми мячами в ворота соперников, что является худшим показателем среди всех команд АПЛ. Блеклые действия в атаке конвертировались и в результаты — всего три победы и две ничьи в текущем сезоне при 11 набранных очков.

Ливерпуль, в свою очередь, с конца прошлого года начал переживать период кризиса, который был вызван не только кадровыми проблемами в оборонительной линии, но и усталостью лидирующих футболистов. С первого места подопечные Клоппа успели вылететь даже из зоны Лиги чемпионов, потом ненадолго туда вернуться после двух побед над Тоттенхэмом и Вест Хэмом, а затем снова потерять статус одного из лидеров чемпионата.

После таких успешных результатов против непростых соперников болельщики Ливерпуля явно надеялись на выход своей команды из кризиса, но неудачи вернулись. Трудно представить, но подопечные Юргена Клоппа потерпели поражения в четырех последних матчах АПЛ: от Брайтона, Манчестер Сити, Лестера и Эвертона. К слову, серия "ирисок" без побед в мерсисайдском дерби на выезде длилась с 1999 года, но теперь она официально прервана.

Единственным светлым пятном на фоне последних неудовлетворительных результатов Ливерпуля можно смело считать формально гостевую победу над Лейпцигом в Лиге чемпионов, но и там не обошлось без "помощи" защитников немецкого клуба, которые совершили как минимум две непростительные ошибки, завершившиеся голами мерсисайдцев.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуль предлагается коэффициент 1,44, тогда как потенциальный успех Шеффилд Юнайтед оценивается невероятным показателем 7,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,00.

Не сыграют: Иган, Берге, О'Коннел, Робинсон — Матип, Ван Дейк, Гомес, Милнер, Хендерсон.

Под вопросом: Башем, Муссе — Жота, Фабиньо.