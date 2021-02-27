Англия

Защитник лондонского Арсенала хотел уйти еще во время летне-осенней трансферной кампании, но наставник убедил его остаться.

Согласно слухам в испанской и французской прессе, защитник лондонского Арсенала Эктор Бельерин по ходу первой части текущего сезона заключил джентельменское соглашение с французским ПСЖ, в который он намеревается перейти по клубной кампании.

Недовольство своим положением в составе "канониров" испанец начал проявлять сразу после того, как его команда не попала в Лигу чемпионов УЕФА по итогам прошлого розыгрыша АПЛ, однако личная беседа с главным тренером, Микелем Артетой, заставила его повременить с уходом перед началом сезона.

Теперь же, согласно данным ESPN, уже между двумя испанцами возникло взаимопонимание относительно ухода Бельерина из лондонского клуба, и наставник не станет препятствовать переговорам игрока с ПСЖ или любым другим кандидатом на подписание его подопечного.

25-летний защитник находится в структуре Арсенала с 2011 года, а его действующий контракт истекает летом 2023 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 28 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

В текущем сезоне Бельерин принял участие в 28-и поединках за Арсенал, отметившись одним взятие ворот и отдав четыре голевые передачи.

Ближайшая игра Арсенала, с возможным участием в ней Эктора, состоится 28 февраля, в 14:00 по киевскому времени.