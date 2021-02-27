Англия

Лидер обороны Вильярреала нынче на прицеле у многих европейских грандов.

Как стало известно Eurosport, руководство Манчестер Юнайтед всецело поддерживает стремление их главного тренера Оле-Гуннара Солскьяера в совершении перестройки в обороне "Красных дьяволов" перед стартом нового сезона.

Однако исполнительный директор Эд Вудворд с опаской встретил известие о сумме отступных за центрального защитника андалузской Севильи Жюля Кунде в размере 68 млн фунтов стерлингов, после чего скауты английской команды отыскали на Пиренейском полуострове вариант подешевле.

Именно таким образом на радаре у коллектива Солскьяера появился игрок центра обороны Вильярреала Пау Торрес, который в свои 24 года дошел до статуса будущего ключевого защитника национальной сборной Испании.

В текущем сезоне игрок "желтой субмарины" провел уже 29 матчей за свой клуб, в которых успел отметиться двумя забитыми мячами.

Его действующий контракт с испанской командой рассчитан до конца июня 2024 года, однако сумма отступных выглядит для Юнайтед менее устрашающе — 43 млн фунтов стерлингов.

Посмотреть за игрой Пау Торреса, помимо очевидного двухматчевого варианта противостояния против киевского Динамо, можно будет уже в ближайшем поединке Вильярреала против мадридского Атлетико, который запланирован на 28 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.