Лидер обороны Вильярреала нынче на прицеле у многих европейских грандов.
Пау Торрес, Getty Images
27 февраля 2021, 12:14
Как стало известно Eurosport, руководство Манчестер Юнайтед всецело поддерживает стремление их главного тренера Оле-Гуннара Солскьяера в совершении перестройки в обороне "Красных дьяволов" перед стартом нового сезона.
Однако исполнительный директор Эд Вудворд с опаской встретил известие о сумме отступных за центрального защитника андалузской Севильи Жюля Кунде в размере 68 млн фунтов стерлингов, после чего скауты английской команды отыскали на Пиренейском полуострове вариант подешевле.
Именно таким образом на радаре у коллектива Солскьяера появился игрок центра обороны Вильярреала Пау Торрес, который в свои 24 года дошел до статуса будущего ключевого защитника национальной сборной Испании.
В текущем сезоне игрок "желтой субмарины" провел уже 29 матчей за свой клуб, в которых успел отметиться двумя забитыми мячами.
Его действующий контракт с испанской командой рассчитан до конца июня 2024 года, однако сумма отступных выглядит для Юнайтед менее устрашающе — 43 млн фунтов стерлингов.
Посмотреть за игрой Пау Торреса, помимо очевидного двухматчевого варианта противостояния против киевского Динамо, можно будет уже в ближайшем поединке Вильярреала против мадридского Атлетико, который запланирован на 28 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.