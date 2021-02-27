Англия

Молодой фулбек может перебраться на Гудисон Парк.

Правый защитник Норвича Макс Ааронс входит в сферу интересов Эвертона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "ирисок" начало переговоры с боссами "канареек" касательно трансфера 21-летнего англичанина.

Также утверждается, что в Ааронсе заинтересован в течение нескольких месяцев Манчестер Юнайтед, который пока не определился в необходимости его подписания.

По молодому фулбеку с Норвичем также связывалась мюнхенская Бавария, однако ее не утроила запрошенная сумма за футболиста — 35 миллионов евро.

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