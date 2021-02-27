Англия
27 февраля 2021, 16:26
Зинченко помог Манчестер Сити в эконом-режиме обыграть Вест Хэм
Успех команде Хосепа Гвардиолы принесли точные удары центральных защитников.
Манчестер Сити — Вест Хэм, Getty Images
27 февраля 2021, 16:26
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Манчестер Сити — Вест Хэм 2:1
Голы: Диаш, 30, Стоунз, 68 — Антонио, 43
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко — де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган (Родри, 89) — Марез, Агуэро (Габриэль Жезус, 61), Торрес (Фоден, 64).
Вест Хэм: Рандольф — Диоп, Доусон, Крессвелл — Цоуфал, Соучек, Райс, Джонсон (Бенрахма, 84) — Форнальс, Лингард — Антонио (Боуэн, 84).
Предупреждения: Фернандиньо — Джонсон.