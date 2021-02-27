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Манчестер Сити — Вест Хэм 2:1
Голы: Диаш, 30, Стоунз, 68 — Антонио, 43

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко — де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган (Родри, 89) — Марез, Агуэро (Габриэль Жезус, 61), Торрес (Фоден, 64).

Вест Хэм: Рандольф — Диоп, Доусон, Крессвелл — Цоуфал, Соучек, Райс, Джонсон (Бенрахма, 84) — Форнальс, Лингард — Антонио (Боуэн, 84).

Предупреждения: Фернандиньо — Джонсон.