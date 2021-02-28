Англия

Наставник лондонского Челси отметил ключевого игрока Манчестер Юнайтед перед очным противостоянием.

Накануне центрального поединка 26-го тура английской Премьер-лиги между лондонским Челси и Манчестер Юнайтед, главный тренер "синих" Томас Тухель пообщался с журналистами, рассказав им интересный эпизод с так и не состоявшемся трансфере португальского полузащитника Бруну Фернандеша из лиссабонского Спортинга во французский ПСЖ, который ранее возглавлял немецкий специалист.

"Когда я работал в ПСЖ, ко мне подошел спортивный директор Антеро Энрике с предложением попытаться подписать Бруну Фернандеша, который тогда еще играл в Спортинге. Энрике хорошо знал способности игрока и мог стать нашим козырем в переговорном процессе, ведь также является португальцем.

Мы долго вели игрока на прицеле, после чего я попытался провести с ним переговоры, но было уже поздно. По всей видимости, на тот момент он уже успел договориться с Манчестер Юнайтед. Теперь, мне предстоит сыграть с ним и его командой во главе Челси.

Он в потрясающей форме и является одним из лучших полузащитников в мире на данный момент. Приехать из Португалии, из достаточно конкурентоспособной команды, но не конкурентоспособной лиги, и всего за один год показать такой прогресс! Это достойно уважения", — подытожил наставник Челси.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел 38 матчей за свою команду, в которых сумел отметиться 22-я точными ударами и 13-ю голевыми передачами.

Матч Челси — Манчестер Юнайтед начнется в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.