Поединок чемпионата Англии завершился ничейным результатом.
Кристал Пэлас - Фулхэм, getty images
28 февраля 2021, 16:07
Фухэм в рамках матча 26-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Кристал Пэлас и сыграл в "сухую" ничью.
Гости владели игровым преимуществом большую часть времени, но так и не смогли отметиться забитым голом.
Кристал Пэлас — Фулхэм 0:0
Кристал Пэлас: Гуаита — ван Анхолт, Уорд, Кэхилл, Ридевалд — Эзе (Маккарти, 79), Куяте, Миливоевич, Таунсенд — Бентеке, Айю.
Фулхэм: Ареоля — Андерсен, Тете, Айна (Робинсон, 46), Адарабиойо - Рид, Лофтус-Чик, Декордова-Рид (Кавалейру, 66), Замбо-Ангисса (Митрович, 73) — Лукман, Майя.
Предупреждения: Миливоевич — Робинсон