Англия

Поединок чемпионата Англии завершился ничейным результатом.

Фухэм в рамках матча 26-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Кристал Пэлас и сыграл в "сухую" ничью.

Гости владели игровым преимуществом большую часть времени, но так и не смогли отметиться забитым голом.

Кристал Пэлас — Фулхэм 0:0

Кристал Пэлас: Гуаита — ван Анхолт, Уорд, Кэхилл, Ридевалд — Эзе (Маккарти, 79), Куяте, Миливоевич, Таунсенд — Бентеке, Айю.

Фулхэм: Ареоля — Андерсен, Тете, Айна (Робинсон, 46), Адарабиойо - Рид, Лофтус-Чик, Декордова-Рид (Кавалейру, 66), Замбо-Ангисса (Митрович, 73) — Лукман, Майя.

Предупреждения: Миливоевич — Робинсон