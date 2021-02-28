Стартовые составы на центральный матч 26 тура АПЛ.
Стали известны стартовые составы на матч АПЛ Челси — Манчестер Юнайтед.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Хадсон-Одои, Канте, Ковачич, Чилуэлл — Зиеш, Маунт — Жиру.
Запасные: Кепа, Алонсо, Вернер, Джеймс, Жоржиньо, Зума, Пулишич, Хаверц, Эмерсон.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Гринвуд, Фернандеш, Джеймс — Рэшфорд.
Запасные: Байи, ван де Бек, Диалло, Марсьяль, Матич, Теллес, Туанзебе, Уильямс, Хендерсон.
Поединок пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.