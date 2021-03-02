Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 29-го тура Премьер-лиги Манчестер Сити примет на своем поле Вулверхэмптон.

Манчестер Сити — Вулверхэмптон

Вторник, 2 марта, 22:00. Этихад, Манчестер. Главный арбитр — Крис Кавана. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Манчестер Сити уверенно идет по головам соперников абсолютно во всех турнирах, сколотив себе в актив невероятную победную серию из 20-ти поединков кряду. Как бы ни хотелось сохранить интригу в чемпионате вплоть до последнего тура, стоит признать, что на данный момент в Англии трудно найти команду, способную хотя бы остановить победный забег "горожан", не говоря уже о конкуренции в борьбе за золотые медали АПЛ-2020/21. Практически все команды английского первенства по тем или иным причинам успели столкнуться с кризисом, тогда как Ман Сити свой неудачный период пережил еще осенью прошлого года.

Благодаря победе над Вест Хэмом в прошлом туре с минимальным преимуществом в счете и нулевой ничьей в матче Челси — Манчестер Юнайтед, отрыв подопечных Хосепа Гвардиолы от ближайшего преследователя в турнирной таблице увеличился до 12-ти очков. При чем интересно, что такая значительная разница между первой и второй позициями образовалась совсем недавно, когда Манчестер Юнайтед из тура в тур начал неожиданно терять очки в поединках с аутсайдерами. Есть подозрения, что на трофее АПЛ Хосеп Гвардиола и компания останавливаться не намерены, ведь все мы прекрасно знаем, о триумфе в каком турнире мечтает испанский специалист.

Характерный для текущего сезона кризис не обошел стороной и Вулверхэмптон, который осенью имел репутацию команды с одной из лучших оборонительных линий Премьер-лиги, а сейчас по наименьшему количеству пропущенных мячей "волки" уступают целому ряду клубов, среди которых оказался даже один из главных претендентов на вылет в Чемпионшип — лондонский Фулхэм,

Начало неудач и отсутствие стабильности в стане команде Нуну Эшпириту Санту принято связывать с матчем первого круга против Арсенала, когда ключевой нападающий Рауль Хименес получил тяжелую травму головы в момент столкновения с Давидом Луисом и выбыл на неопределенный срок. Молодой форвард Фабио Силва оказался не готов к тому, чтобы полноценно заменить Хименеса и решить проблемы с плохой реализацией "волков", поэтому в зимнее трансферное окно на Молинью перебрался игрок Сосьедада Виллиан Жозе. Справедливости ради, результаты Вулверхэмптона в последнее время стали значительно лучше: 3 победы и 2 ничьи в 5 последних матчах АПЛ.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,22, тогда как потенциальный успех Вулверхэмптона оценивается невероятным показателем 17,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,30.



Не сыграют: Аке — Боли, Хименес, Поденсе, Марсал.