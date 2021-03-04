Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляет вашему вниманию анонс матча 29-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 29-го тура Премьер-лиги Ливерпуль примет на своем поле Челси.

Ливерпуль — Челси

Четверг, 4 марта, 22:15. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Потерпев четыре поражения кряду в рамках чемпионата Англии, кризисному и страдающему от травм игроков оборонительной линии Ливерпулю удалось прервать эту неудачную серию в прошлом туре. Правда, произошло это в матче против Шеффилд Юнайтед, который занимает последнюю строчку в турнирной таблице и уже давно готовится пройти так называемую "очистку Чемпионшипом".

Единственным светлым пятном на фоне последних неудовлетворительных результатов Ливерпуля, если опустить набранные три очка против аутсайдера в лице "клинков", можно смело считать формально гостевую победу над Лейпцигом в Лиге чемпионов. Однако и там не обошлось без "помощи" защитников немецкого клуба, которые совершили как минимум две непростительные ошибки, завершившиеся голами мерсисайдцев. Понятно, что успешные выступления в Лиге чемпионов сейчас являются приоритетом для подопечных Юргена Клоппа, однако цель по попаданию в топ-4 таблицы в АПЛ по итогам сезона никто не отменял. Сейчас же мерсисайдцы вынуждены довольствоваться только шестой строчкой, а их будущий соперник — пятой.

Что касается Челси, с приходом Томаса Тухеля на пост главного тренера вместо Фрэнка Лампарда лондонский клуб не потерпел еще ни одного поражения во всех турнирах, пропустив при этом в свои ворота в девяти поединках всего два мяча. Результаты действительно не могут не впечатлять, однако выступления Челси все равно далеки от идеала и порой являются объектами критики.

Последние два матча в рамках АПЛ против Саутгемптона и Манчестер Юнайтед, между которыми Челси минимально одолел мадридский Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, были далеко не лучшими в исполнении команды Томаса Тухеля. Поражения от "святых" удалось избежать только благодаря самоотдаче Мейсона Маунта, а с манкунианцами у игроков Челси не получилось раскрыть свой атакующий потенциал, хотя их действия в обороне были практически безошибочными.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 2,28, тогда как потенциальный успех Челси оценивается показателем 3,15. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,55.

Не сыграют: Матип, Ван Дейк, Гомес, Хендерсон — .

Под вопросом: Жота, Фабиньо, Милнер, Келлехер — Тиаго Силва, Хадсон-Одои.