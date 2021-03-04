Англия

Известны стартовые составы на матч чемпионата Англиию

В 22:15 на Энфилде стартует матч между Ливерпулем и Челси. Стали известны стартовые составы на поединок. Отметим возвращение португальского вингера "красных" Диогу Жота, который из-за травмы не играл с 9 декабря 2020 года.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон — Тьяго, Вейналдум, Джонс — Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Жота, Кейта, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Ориги, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Шакири.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл — Зиеш, Маунт — Вернер.

Запасные: Кепа, Алонсо, Жиру, Зума, Ковачич, Пулишич, Хаверц, Хадсон-Одои, Эмерсон.