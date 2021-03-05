Англия

Колумбийский хавбек находился в статусе свободного агента с лета прошлого года.

Уотфорд на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Карлоса Санчеса, имеющего опыт выступлений в английской Премьер-лиге.

35-летний колумбиец подписал с одним из лидеров Чемпионшипа контракт, который рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что последним клубом Карлоса Санчеса был Вест Хэм, который он покинул на правах свободного агента в июле 2020 года.

В прошлом сезоне колумбийский хавбек провел десять поединков во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.

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