Колумбийский хавбек находился в статусе свободного агента с лета прошлого года.
Карлос Санчес, ФК Уотфорд
05 марта 2021, 13:24
Уотфорд на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Карлоса Санчеса, имеющего опыт выступлений в английской Премьер-лиге.
35-летний колумбиец подписал с одним из лидеров Чемпионшипа контракт, который рассчитан до конца текущего сезона.
Напомним, что последним клубом Карлоса Санчеса был Вест Хэм, который он покинул на правах свободного агента в июле 2020 года.
В прошлом сезоне колумбийский хавбек провел десять поединков во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.
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