Англия

Награду оспорят наставники Вулверхэмптон, Манчестер Сити, Фулхэма и Челси.

Руководство английской Премьер-лиги определилось с претендентами на звание лучшего главного тренера февраля 2021 года.

Ими стали Нуну Эшпириту Санту из Вулверхэмптона, Хосеп Гвардиола из Манчестер Сити, Скотт Паркер из Фулхэма и Томас Тухель из Челси.

Под руководством Нуну Эшпириту Санту "волки" в прошлом месяце провели пять поединков в АПЛ, в которых одержали три победы и две ничьи. Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы, в свою очередь, закрепился на первой строчке в турнирной таблице, одержав шесть побед в шести матчах февраля.

Работа Скотта Паркера в прошлом месяце помогла Фулхэму, пребывающему в зоне вылета, одержать две победы и три ничьи в шести поединках, тогда как Челси под руководством Томаса Тухеля записал в свой актив три победных результата и две ничьи в пяти встречах английского первенства.

Проголосовать за своего кандидата вы можете на официальном сайте английской Премьер-лиги. Победитель в номинации "Лучший тренер февраля в АПЛ" определится в понедельник, восьмого марта.