Англия

Травмы центральных защитников продолжают преследовать Ливерпуль.

Центральный защитник Ливерпуля Озан Кабак, скорее всего, пропустит предстоящий поединок в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги против лондонского Фулхэма.

Как сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп, турецкий центрбек получил небольшое повреждение в прошлом матче с Челси (0:1), поэтому его участие в следующем противостоянии чемпионата Англии находится под вопросом.

"У Озана вчера после игры была небольшая проблема. Он сыграл много матчей, и мы посмотрим позже, будет ли он готов к Фулхэму. В настоящий момент похоже на то, нам придется искать другие решения", — приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

При этом, немецкий специалист также сообщил, что Натаниэль Филлипс и Бен Дэвис готовы к предстоящему противостоянию с "ткачами", которое состоится в воскресенье, седьмого марта, в 16:00 по киевскому времени.