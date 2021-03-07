Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляют вашему вниманию анонс матча 27-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 27-го тура Премьер-лиги Ливерпуль примет на своем поле Фулхэм.

Ливерпуль — Фулхэм

Воскресенье, 7 марта, 16:00. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Кевин Френд. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Одержав победу над аутсайдером турнира в лице Шеффилд Юнайтед и прервав свою серию из четырех поражений кряду, действующий чемпион Ливерпуль вновь вернулся на путь неудач по итогам прошлого противостояния с лондонским Челси. "Пенсионеры" одержали заслуженную, хоть и минимальную победу благодаря единственному голу Маунта, создав тем самым дополнительные проблемы для тренерского штаба Юргена Клоппа.

Некогда лидер турнирной таблицы в 2021 году бьет всевозможные свои антирекорды и теперь занимает седьмую строчку, рискуя и вовсе остаться без еврокубков, если положение дел не изменится в ближайшем будущем. Травмы в оборонительной линии никуда не испарились. Хоть на поле и вернулся полузащитник Фабиньо, который в этой кампании вынужден закрывать позицию центрбека, против Челси повреждение получил арендованный у Шальке Озан Кабак, участие которого в матче с Фулхэмом под большим вопросом. Юргена Клоппа продолжают преследовать проблемы кадрового характера, но, помимо непростого календаря в АПЛ, ему еще нужно думать об ответной игре с Лейпцигом в Лиге чемпионов.

Фулхэм, в свою очередь, в феврале порадовал своих болельщиков, когда одержал две победы и три ничьи в шести поединках. Это позволило лондонскому клубу оказаться в нескольких шагах от долгожданного выхода из зоны вылета. Теперь от 17-го места в турнирной таблице "дачников" отделяют всего три очка, однако нельзя забывать, что у Ньюкасла и Брайтона еще есть в активе по одному матчу в запасе.

Расслабляться игрокам Фулхэма еще слишком рано не только из-за дополнительных поединков у конкурентов. Ближайший календарь подопечных Скотта Паркера не пожелаешь даже злейшему врагу, ведь после Тоттенхэма их ожидает не только встреча с Ливерпулем, но и с вероятным будущим чемпионом — Манчестер Сити. Тем не менее, несмотря на высокий класс исполнителей мерсисайдцев, проблемы с составом и решающий поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Лейпцига через три дня должны сыграть свою роль. Вполне возможно, что Фулхэму все-таки удастся зацепиться за очки с Ливерпулем, ведь с тем же Тоттенхэмом "дачники" были крайне близки к ничейному результату, но потерпели обидное поражение со счетом 0:1.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,44, тогда как потенциальный успех Фулхэма оценивается показателем 8,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,60.

Не сыграют: Матип, Ван Дейк, Гомес, Хендерсон — Керни, Родак.

Под вопросом: Филиппс, Келлехер, Кабак — ...