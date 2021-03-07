Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс центрального матча 27-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в центральном матче 27-го тура Премьер-лиги Манчестер Сити примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 7 марта, 18:30. Этихад, Манчестер. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Манчестер Сити семимильными шагами приближается к своему седьмому чемпионскому титулу в истории, с каждым туром убивая интригу и оставляя болельщикам интерес лишь в качестве наблюдения за положение дел в еврокубковой зоне и зоне вылета. В формально прошлом туре подопечные Хосепа Гвардиолы в эконом-режиме разгромили Вулверхэмптон со счетом 4:1, продлив свою победную серию во всех турнирах до 21 матча. До абсолютного рекорда в истории среди европейских клубов высших дивизионов осталось одержать семь побед подряд!

Учитывая, что на повестке дня у "горожан" еще выступления в Лиге чемпионов, главная краткосрочная цель тренерского штаба Хосепа Гвардиолы сейчас предельно ясна — как можно раньше гарантировать себе чемпионский титул, чтобы окончательно бросить все силы на самый престижный еврокубок. Хоть упустить лидирующую строчку уже вряд ли получится, тем более если главные конкуренты лично один за одним совершают капитуляции, игрокам Манчестер Сити вряд ли захочется прерывать свою впечатляющую победную серию в матче с принципиальным территориальным соперником.

К слову, именно Манчестер Юнайтед совсем недавно считался главным соперником "горожан" в борьбе за титул, но борьба за первенство завершилась, не успев даже толком начаться. Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера вышли из гонки за трофеем и позволили Манчестер Сити оторваться аж на 14 пунктов из-за неудовлетворительных результатов, добытых в поединках против явных аутсайдеров.

Ничья с Вест Бромвичем и поражение от Шеффилд Юнайтед стали неожиданными исходами, ведь обе эти команды пребывают в зоне вылета и являются главными претендентами на понижение в классе. К этому можно также добавить ничью в последнем матче с Кристал Пэлас, которая только в очередной раз подтвердила намерение "красных дьяволов" сосредоточится на других целях. Помимо попадания в топ-4 и Кубка Англии, Манчестер Юнайтед ведет борьбу в Лиге Европы, где через четыре дня встретится с Миланом. Не исключено, что именно это противостояние будет у команды Солскьяера в приоритете, а не желание устроить настоящую войну на поле в дерби Манчестера.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиолы. Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,47, тогда как потенциальный успех Манчестер Юнайтед оценивается показателем 7,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,60.

Не сыграют: ... — Погба, Мата, Джонс, Де Хеа.

Под вопросом: Аке — Мартиаль.