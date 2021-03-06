Англия

Полузащитник уже с первого полноценного дебютного сезона начал показывать супер-футбол на Британских островах.

Согласно данным британского издания The Times, Манчестер Юнайтед будет вынужден увеличить расходы на трансфер Бруну Фернандеша из португальского Спортинга, который был завершен зимой 2020 года, в случае очередных персональных успехов португальского полузащитника.

Речь идет о сумме в 4,2 млн фунтов стерлингов (4,8 млн евро), которые причитаются Спортингу в случае, если Ферннадеш сможет завоевать приз лучшему игроку сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) или войдет в топ-3 голосования на Золотой мяч.

По состоянию на данный момент, у 26-летнего португальца есть все шансы добиться данных успехов, ведь за 40 сыгранных матчей текущего сезона он обеспечил свою команду 22-я результативными ударами и 13-ю голевыми передачами.

Увеличить персональные показатели Фернандеш сможет по ходу матча 7 марта, когда его команда в рамках манчестерского дерби отправится на Этихад. Начало в 18:30 по киевскому времени.