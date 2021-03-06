Англия

Английский защитник выйдет в старте "канониров" против Бернли.

В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал сыграет в гостях против Бернли.

Команды определились со стартовыми составами на данный поединок, при этом не обошлось без сюрпризов в исполнении тренерского штаба Микеля Артеты.

Защитник Арсенала Калум Чеймберс, восстановившийся от разрыва крестообразной связки, выйдет с первых минут в матче с "бордовыми".

Интересно, что в последний раз 26-летний англичанин появлялся на поле в рамках АПЛ еще в конце декабря 2019 года, когда его команда уступила Челси со счетом 1:2.

Напомним, матч Бернли — Арсенал состоится сегодня, 6 марта, в 14:30 по киевскому времени.

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