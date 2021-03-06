Англия

Специалист пережил непростой момент в жизни.

Бывший тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон рассказал о кровоизлиянии в мозг, которое произошло у него в 2018 году.

"Я потерял голос, просто не мог произнести ни слова, и это было ужасно, абсолютно ужасно, очень страшно. И все было в моей голове. Я думал о том, вернется ли моя память, собираюсь ли я когда-нибудь снова заговорить?", — цитирует Фергюсона MEN.

Напомним, сэр Алекс попал в больницу с кровоизлиянием в отделение интенсивной терапии. Шотландец вышел из комы 9-го мая 2018 года, но продолжал находиться под присмотром врачей. В начале июня бывшего тренера отпустили из больницы домой.

Фергюсон возглавлял МЮ с 1985 по 2013 год. Он выиграл с Юнайтед чемпионат Англии (13 раз), пять Кубков Англии, четыре Кубка Лиги и две Лиги чемпионов.

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