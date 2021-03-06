Завершился матч чемпионата Англии.
Брайтон - Лестер, getty images
06 марта 2021, 23:51
В рамках 27-го тура английской Премьер-Лиги Брайтон уступил дома Лестеру (1:2).
На 10-й минуте Адам Лаллана вышел один на один со Шмейхелем и открыл счет в матче.
Однако Лестер во втором тайме выглядел активнее и на 62-й минуте добился своего. Ихеаначо воспользовался неразберихой защитников хозяев и без труда переиграл Санчеса.
Матч, казалось так и закончится со счетом 1:1. Но Амарти думал иначе. На 88-й минуте хавбек, после подачи с углового, переправил мяч в пустые ворота.
Брайтон — Лестер 1:2
Голы: Лаллана, 10 — Ихеаначо, 62, Амарти, 88
Брайтон: Санчес, Уайт, Велтман, Берн, Данк, Биссума (Джаханбахш, 90+1), Мак Аллистер (Альсате, 68), Лаллана, Гросс, Троссард, Мопе (Уэлбек, 79).
Лестер: Шмейхель, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Фофана, Кастань, Тавареш (Олбрайтон, 72), Амарти, Ндиди, Тилеманс, Ихеаначо (Чаудхери, 90+1), Варди.
Предупреждение: Тилеманс.