Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 27-го тура английской Премьер-Лиги Брайтон уступил дома Лестеру (1:2).

На 10-й минуте Адам Лаллана вышел один на один со Шмейхелем и открыл счет в матче.

Однако Лестер во втором тайме выглядел активнее и на 62-й минуте добился своего. Ихеаначо воспользовался неразберихой защитников хозяев и без труда переиграл Санчеса.

Матч, казалось так и закончится со счетом 1:1. Но Амарти думал иначе. На 88-й минуте хавбек, после подачи с углового, переправил мяч в пустые ворота.

Брайтон — Лестер 1:2

Голы: Лаллана, 10 — Ихеаначо, 62, Амарти, 88

Брайтон: Санчес, Уайт, Велтман, Берн, Данк, Биссума (Джаханбахш, 90+1), Мак Аллистер (Альсате, 68), Лаллана, Гросс, Троссард, Мопе (Уэлбек, 79).

Лестер: Шмейхель, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Фофана, Кастань, Тавареш (Олбрайтон, 72), Амарти, Ндиди, Тилеманс, Ихеаначо (Чаудхери, 90+1), Варди.

Предупреждение: Тилеманс.