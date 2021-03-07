Англия

Легендарный шотландский наставник рассказал о деталях случившегося с ним инцидента.

В мае 2018 года шотландскому экс-наставнику сэру Алексу Фергюсону удалось пережить кровоизлияние в мозг, которое, по заверениям его лечащего врача, оставляло культовому главному тренеру лишь 20-процентный шанс на выживание. Об этом сам Фергюсон рассказал в новом документальном фильме под названием "Никогда не сдавайся", который посвящен его судьбе как на тренерской скамье, так и за ее пределами.

"Я помню, как упал, и после этого я ничего не помню. Это было настолько внезапно. Все остановилось. Жизнь просто прекратилась. Я провалился в пустоту", — вспомнил сэр Алекс свои ощущения в тот тяжелый момент.

"Я помню, как оценивал его смертность, — сказал лечащий врач Фергюсона,

— на тот момент она составляла 80%. Вдумайтесь только, вероятность того, что он не выживет, составляла 80%!".

После случившегося, Фергюсон крайне опасался возможной потери речевых способностей: "Я потерял голос, просто не мог произнести ни слова, и это было ужасно, абсолютно ужасно. И все было в моей голове: вернется ли моя память? Собираюсь ли я когда-нибудь снова заговорить?".

Вспомнил сэр Алекс также и свои первые шаги в футболе, когда пошел в открытый конфликт со своим отцом: "В один прекрасный момент я, как бы это сказать, начал сходить с правильных рельсов. Хотелось развлекаться в городе, вы понимаете. Я начал выходить на улицу даже в пятницу вечером, в ночь перед игрой.

Мой отец говорил: "Куда ты идешь?", на что я отвечал: "Потанцевать", но он был настойчив: "Ты не можешь пойти потанцевать, если у тебя завтра игра", на что услышал от меня следующее: "Пойми, я в резерве, это мало что мне дает".

Ситуация переросла в конфликт, после чего он сказал: "Иди своей дорогой! И посмотрим, что произойдет". После этого, мы не разговаривали друг с другом в течение двух лет с 1961 по 1963 год. А потом, однажды, ночью я пошел и напился. Попал в тюрьму. Затем — обратился в суд. Меня оштрафовали на 3 фунта стерлингов. Чувствовал себя паршивой овцой. Однако, именно этот случай и закалил во мне характер", — подытожил шотландский специалист.

Премьера документального фильма, снятого сыном Фергюсона — Джейсоном, состоялась в субботу на кинофестивале в Глазго. Увидеть его вживую в оригинале можно будет в локальных кинотеатрах по всей Великобритании с 27 мая, а также на сервисе Amazon Prime с 28 мая 2021 года.