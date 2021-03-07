Известны стартовые составы команд на поединок 27 тура АПЛ Ливерпуль — Фулхэм.
Сегодня в 16:00 состоится матч 27 тура АПЛ Ливерпуль — Фулхэм. Стали известны стартовые составы на поединок.
Ливерпуль: Алиссон — Неко Уильямс, Рис Уильямс, Филлипс, Робертсон — Милнер, Вейналдум, Кейта — Шакири — Салах, Жота.
Запасные: Адриан, Трент, Тьяго, Джонс, Мане, Окслейд-Чемберлен, Ориги, Фабиньо, Цимикас.
Фулхэм: Ареоля — Аина, Андерсен, Адарабиойо, Тете — Кавалейру, Лемина, Харрисон Рид, Бобби Рид — Маджа, Лукман.
Запасные: Брайан, Замбо, Конголо, Лофтус-Чик, Митрович, Фабри, Рим, Робинсон, Эктор.
Поединок пройдет на поле стадиона Энфилд. Мы ведем онлайн-трансляцию встречи.