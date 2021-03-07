Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча 27-го тура английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Фулхэмом.

В 27 туре АПЛ Ливерпуль на своем поле принимал лондонский Фулхэм. Напомним, в первом круге "дачники" не смогли удержать победу в домашнем матче против "красных". Поединок на Крейвен Коттедж завершился со счетом 1:1, а спасительный гол забил лидер мерсисайдцев Салах.

Сегодня египтянин вместе с Жота составили атакующий дуэт Ливерпуля в поединке против подопечных Паркера. К слову, португалец впервые после длительного отсутствия появился в стартовом составе. Однако тактические перестановки не помогли действующему чемпиону Англии.

Ливерпуль владел инициативой, но завершающий удар не мог нанести ни Жота, Ни Салах, ни кто-либо другой. А Фулхэм забил в простейшей ситуации (классика для нынешнего Ливерпуля). Салах пришел на помощь при розыгрыше углового. Партнеры вынесли мяч, Мо его подхватил, но тут же сзади был атакован Леминой, который быстро сориентировался и четко пробил в дальний угол ворот Алиссона.

Во втором тайме Ливерпуль действовал агрессивнее и имел два реальных шанса, но сначала Ареоля спас "дачников" после опаснейшего удара от Жоты, а позже крестовина помешала Мане отличиться в воротах Фулхэма.

В компенсированное время даже Алиссон пошел в штрафную соперника, но на результат матча это не повлияло. Поражение Ливерпуля — 0:1.

Это шестая кряду неудача "красных" на Энфилде. Они остались на 7 позиции, но сегодня их может обойти Тоттенхэм, если выиграет у Кристал Пэлас.

Фулхэм остался на 18-ой строчке. В следующем туре они на своем поле сыграют с Ман Сити.

Ливерпуль — Фулхэм 0:1

Гол: Лемина, 45.

Ливерпуль: Алиссон — Неко Уильямс (Трент, 76), Рис Уильямс, Филлипс, Робертсон — Милнер (Фабиньо, 76), Вейналдум (Мане, 62), Кейта — Шакири — Салах, Жота.

Фулхэм: Ареоля — Аина, Андерсен, Адарабиойо, Тете — Кавалейру (Митрович, 85), Лемина, Харрисон Рид, Бобби Рид — Маджа (Лофтус-Чик, 67), Лукман (Робинсон, 83).

Предупреждения: Жота, 42, Кейта, 90+3 — Тете, 38, Лемина, 47, Митрович, 90+6.