Англия
07 марта 2021, 20:25
Юнайтед сумел остановить Сити в дерби Манчестера
Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера мастерски воспользовались своими моментами и сократили разрыв с принципиальными соперниками.
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед, Getty Images
07 марта 2021, 20:25
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Фернандеш, 2 (пен.), Шоу, 50
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу (Уокер, 65), Диаш, Стоунз, Зинченко — Гюндоган, Родри, Де Брюйне — Марез, Жезус (Фоден, 71), Стерлинг.
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Джеймс, Фернандеш (Уильямс, 90+3), Рашфорд (Гринвуд, 73) — Мартиаль (Матич, 86).
Предупреждения: Магуайр, Шоу, Хендерсон.