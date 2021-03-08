Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка 27-го тура чемпионата Англии провел гостевой поединок против Манчестер Сити и добился победы, прервав серию соперника.

"Красные дьяволы" открыли счет усилиями Фернандеша уже на 2-ой минуте — португалец реализовал пенальти, который заработал Мартиаль, а в начале второго тайма голом отметился Шоу. "Горожане" так и не смогли поразить ворота соперника.

Обзор матча:

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Фернандеш, 2 (пен.), Шоу, 50



Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу (Уокер, 65), Диаш, Стоунз, Зинченко — Гюндоган, Родри, Де Брюйне — Марез, Жезус (Фоден, 71), Стерлинг.



Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Джеймс, Фернандеш (Уильямс, 90+3), Рашфорд (Гринвуд, 73) — Мартиаль (Матич, 86).



Предупреждения: Магуайр, Шоу, Хендерсон.