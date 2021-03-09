Англия

Уругвайский форвард ведет переговоры с Бокой Хуниорс.

Нападающий Эдинсон Кавани планирует покинуть Манчестер Юнайтед в конце текущего сезона, когда его контракт подойдет к своему завершению. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 34-летний уругваец не хочет продлевать соглашение с "красными дьяволами" и намерен перебраться в Южную Америку.

Утверждается, что Бока Хуниорс ведет переговоры с представителями Кавани, подготовив ему контракт сроком на три года. Сам футболист заинтересован в трансфере в один из самых сильных и популярных клубов Аргентины.

В текущем сезоне Эдинсон Кавани провел за Манчестер Юнайтед во всех турнирах 25 поединков, в которых ему удалось забить 7 голов и отдать 2 результативные передачи.

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