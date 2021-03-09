Англия

Хосепу Гвардиоле нужен форвард, но клуб готов подписать далеко не каждого.

Согласно информации от журналиста всемирно известного ресурса The Athletic Давида Орнштайна, Манчестер Сити в ближайшую трансферную кампанию намерен совершить попытку подписания нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда, вместо игрока ПСЖ Килиана Мбаппе.

Проблемой в переговорах с представителями француза стали требования футболиста по зарплате, которые сочли в английском клубе как чрезмерные. "Горожане" не намерены подрывать микроклимат в команде относительно этого вопроса, поэтому будут вынуждены переключить фокус внимания на иных исполнителей.

Согласно информации источника, Мбаппе желает получать аналогичный бразильскому нападающему Неймару объем заработной платы, поэтому его уход из стана "красно-синих" будет скорее вероятен в момент завершения действующего контракта в 2022-м году.

Для Сити существует два иных варианта на позицию нападающего: футболист миланского Интера Ромелу Лукаку и норвежский форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд. За последнего "небесно-голубым" предстоит выиграть конкуренцию у Челси, Манчестер Юнайтед, Баварии, Реала и Барселоны.

Существенным бонусом в возможных переговорах может стать то, что отец игрока "шмелей", Альф-Инге Холанд, в своем время выступал за "горожан".

Напомним, что в текущем сезоне 20-летний норвежский нападающий провел уже 28 матчей в составе Боруссии Дортмунд, отметившись в них 29-ю голами и совершив 8 голевых передач.