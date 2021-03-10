Англия

Талантливый хавбек "канониров" близок к возвращению на футбольное поле, но Артета полностью доволен игрой Эдегора.

Плеймейкер Арсенала Эмиль Смит-Роу, ставший регулярным игроком стартового состава своей команды в текущем сезоне, был вынужден пропустить прошлый поединок английской Премьер-лиги против Бернли из-за травмы бедра.

Накануне первого противостояния с Олимпиакосом в рамках 1/8 финала Лиги Европы главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о нынешнем состоянии Смита-Роу.

"Да, Эмиль близок к возвращению, и сегодня у него будет полноценная тренировка, чтобы мы оценили, сможет ли он поучаствовать в завтрашней игре. После тренировочной сессии мы будем точно знать о его готовности".

Также испанский специалист поделился мнением о другом креативном плеймейкере команды Мартине Эдегоре, который переехал на Эмирейтс из мадридского Реала прошлой зимой на правах арендного соглашения.

"Я действительно доволен Мартином. Думаю, он очень быстро освоился в команде и адаптировался к тем требованиям, которая ставятся перед игроками. Его поведение, отношение и скорость работы были феноменальными. На фоне других у Мартина были лучшие моменты, способные добавить в нашу игру те самые особые качества. В целом я очень им доволен", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Напомним, матч Олимпиакос — Арсенал состоится завтра, 11 марта, в 22:00 по киевскому времени. Параллельно с этим противостоянием пройдет гостевая встреча донецкого Шахтера с Ромой, а немногим ранее, в 19:55, Динамо Киев примет на своем поле Вильярреал.