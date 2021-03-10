Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Сити и Саутгемптон.

В рамках выносного поединка 33-го тура английской Премьер-лиги, в связи с проведением финала Кубка английской лиги против лондонского Тоттенхэма в конце апреля 2021 года, Манчестер Сити на своем поле будет принимать Саутгемптон.

Хосеп Гвардиола, по сравнению с недавним дерби против Манчестер Юнайтед (0:2), сделал ряд изменений в стартовом составе своей команды, но ни одно из них не коснулось позиции украинца Александра Зинченко на поле с первых минут. В центре обороны у "горожан" сыграет Ляпорт, в то время как справа расположится Уокер. Опорную зону оставит за собой Фернандиньо, а в нападении Сити сыграет без номинального форварда и Бернарду Силвой в качестве формального острия атаки.

Ральф Хазенхюттль, после победы его команды на Шеффилд Юнайтед (2:0), перешел на более оборонительную модель с пятью защитниками, поэтому место в стартовом составе "святых" получили Стивенс и Салису, в то время как на острие атаки остался один Че Адамс.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Зинченко — Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган — Марез, Силва, Фоден.

Запасные: Штеффен, Стоунз, Менди, Канселу, Родри, Стерлинг, Жезус, Агуэро, Торрес.



Саутгемптон: Маккарти — Беднарек, Вестегор, Стивенс, Салису, Бертран — Дженепо, Уорд-Проуз, Армстронг, Редмонд — Адамс.